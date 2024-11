Juventus Next Gen-Turris, i convocati di Brambilla

Dal sito ufficiale della Juventus, i convocati di Massimo Brambilla per la sfida di oggi della Next Gen contro la Turris.Gara casalinga per lain occasione del recupero della quindicesima giornata di campionato. I bianconeri, alle ore 15.00 di mercoledì 27 novembre 2024, sfidano allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella laDi seguito la lista dei convocati diramata da mister Massimo Brambilla in vista del match odierno.1 Vinarcik4 Pedro Felipe5 Macca6 Comenencia7 Mulazzi10 Anghelè11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco35 Bassino38 Di Biase42 Peeters73 Faticanti74 Papadopoulos79 Semedo