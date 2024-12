DaDiciassettesima giornata del girone C di Serie C per la Juventus Next Gen: i bianconeri, quest'oggi alle ore 17:30, sfidano allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella il Taranto.Di seguito la lista dei giocatori convocati da mister Massimo Brambilla in vista del match odierno.JUVENTUS NEXT GEN-TARANTO, I CONVOCATI1 Vinarcik3 Afena Gyan5 Macca7 Mulazzi10 Anghelè11 Cudrig15 Savio16 Amaradio17 Guerra20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi26 Gil Puche27 Cat Berro30 Daffara31 Puczka34 Turco39 Mazur73 Faticanti79 Semedo