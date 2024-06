In casasi sta lavorando per trovare una soluzione a un possibile problema che riguarderebbe la. Con l'iscrizione al campionato di Serie C del, in aggiunta all'Atalanta, i bianconeri rischierebbero infatti di finire nel, quello che solitamente include le squadre del Sud Italia, cosa che complicherebbe notevolmente la stagione a livello logistico. Come riportato da Tuttosport, per scongiurare questa eventualità i bianconeri sono pronti a far pesare lo "slittamento" nel gruppo B imposto nell'ultima annata, facendo presente anche che i collegamenti dall'aeroporto di Caselle con le piazze meridionali non sono così agevoli come quelli dalla Lombardia. Già certo, comunque, che una tra Juventus, Milan e Atalanta dovrà essere collocata nel girone C: ci sarà quindi da trovare una quadra.