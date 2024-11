A seguito di una frattura del quinto metatarso del piede sinistro, Tommasoè stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico di osteosintesi con vite. L’operazione, eseguita dal rinomato Prof. Rossi, si è conclusa con successo e senza complicazioni. Il giovane calciatore della Juventus, dopo questa prima fase, potrà iniziare un programma personalizzato di riabilitazione mirato al pieno recupero e al ritorno all’attività agonistica. I tempi di recupero saranno monitorati attentamente dallo staff medico per garantire il ritorno in campo in condizioni ottimali. La società augura a Mancini una pronta guarigione e lo aspetta presto sul rettangolo verde.