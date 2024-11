Foggia-Juventus Next Gen, i convocati di Montero

4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

10 Anghelè

11 Cudrig

12 Radu

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

19 Rouhi

21 Palumbo

23 Scaglia F.

24 Citi

27 Cat Berro

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

34 Turco

42 Peeters

74 Papadopoulos

79 Semedo

Quattordicesima giornata di Serie C per la Juventus Next Gen. I ragazzi di Paolo Montero giocheranno in trasferta a Foggia, con l'obiettivo di ritrovare una vittoria, la prima e l'unica ottenuta fin qui. Nell'ultima gara contro il, i bianconeri hanno interrotto, ma l'obiettivo adesso è trovare i tre punti. Al momento la Juve si trova in penultima posizione con 7 punti, complice anche, sceso ora a 6.