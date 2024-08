Nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione di TMW Radio, e dedicata al mondo della, è intervenuto il Direttore Sportivo del Monopoliha parlato della prossima stagione nella quale la sua squadra sfiderà proprio la Juventus Next Gen in campionato:"Sicuramente sì. La squadra U23 più forte è venuta nel nostro girone, la Juve sono ormai anni che ha deciso di investire su questo progetto, oltre che sul settore giovanile, e non ha sbagliato, i numeri parlano a loro favore, tanti ragazzi di questi arrivano anche in prima squadra. Per me è un ragionamento vincente per le formazioni di Serie A. E anche noi, come club, puntiamo molto sul vivaio, la nostra Primavera 2 deve essere un fiore all'occhiello".