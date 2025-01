Juventus Next Gen, Da Graca va al Novara: i dettagli

ZUMAPRESS.com

I dettagli di Da Graca al Novara

Una nuova avventura, un nuovo passaggio, e una bella occasioneCi siamo, mancano solo gli ultimi dettagli. Poi i saluti. L'attaccante bianconero è pronto a dire addio alla squadra con cui è cresciuto e diventato professionista. Arrivato alla Juventus nel 2018 per l'allora Under 17, Marco è stato parte fondamentale delle giovanili juventine, costruendosi un nome e una carriera. Nel 2023, il passaggio all'Amorebieta, da cui ha fatto ritorno qualche mese dopo.Marco Da Graca stavolta però va via, con una decisione netta da parte di tutti. Per l'attaccante è pronto un contratto di due anni e mezzo con il Novara, una chance ghiotta di ripartenza dopo qualche difficoltà di troppo registrata in questa stagione. L'ultimo match risale infatti a inizio dicembre, 18 minuti contro il Taranto. L'ultimo gol? C'era ancora Montero in panchina: il 2-3 subito in casa dal Potenza.In generale, sono state 14 le presenze tra campionato di Serie C e Coppa Italia di categoria, 2 le reti totali (l'altra alla Casertana) e tutte da punta centrale. Con Semedo al top e - soprattutto - l'esplosione del duo Guerra-Afena Gyan, le occasioni si erano ridotte al minimo. E adesso la sua carriera può spiccare il volo altrove...