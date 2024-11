Penalizzazioni e classifica rivoluzionata



Un’iniezione di fiducia per la nuova gestione



Lorenzo Anghelé, il bomber da tenere d’occhio

Un cambio di scenario che regala respiro alla, senza nemmeno il bisogno di giocare. L’ultimo posto in classifica è ormai un ricordo, salutato senza rimpianti, e la squadra bianconera si prepara ora a sganciarsi definitivamente dalle zone calde. Il prossimo obiettivo? Iniziare a costruire una risalita, a partire dalla sfida di domenica contro il Crotone (ore 12:30).Non è stato un miracolo né un caso di karma favorevole, ma una conseguenza delle difficoltà altrui. La Juventus Next Gen beneficia della penalizzazione inflitta al Taranto, che perde sei punti per irregolarità amministrative. Il deferimento, segnalato dalla Covisoc, riguarda il mancato pagamento degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori.Destino simile per la Turris, che subisce una decurtazione di quattro punti per ragioni analoghe. Ora la classifica del Girone C di Serie C vede queste tre squadre nelle ultime posizioni: Turris a quota 10, Juventus Next Gen a 7 e Taranto a soli 3 punti.Questa situazione offre una piccola iniezione di fiducia alla squadra, oltre a togliere un po’ di pressione dalle spalle di Massimo Brambilla, tornato sulla panchina della Next Gen appena dieci giorni fa. Il tecnico, già protagonista nella scorsa stagione, sta preparando la sua “prima” della nuova era. Tuttavia, la sfida contro il Crotone si preannuncia complessa: i calabresi sono in gran forma, con due vittorie consecutive e un’imbattibilità che dura da cinque partite, oltre a una tradizione di rispetto in casa.Per Brambilla, la ripartenza passa da alcuni punti fermi e da una mentalità che aveva contraddistinto la squadra nel finale della scorsa stagione. Prima di lasciare la guida della squadra in estate, il tecnico aveva sottolineato l’importanza del carattere sviluppato dal gruppo: "La nostra è stata una maturazione individuale e collettiva. Questa squadra non muore mai perché ha entusiasmo, qualità e testa libera."Ed è proprio quella “testa libera” che Brambilla vuole ritrovare in questi primi giorni di lavoro a Vinovo.Tra le pedine su cui il tecnico punta c’è, atteso protagonista anche domenica contro il Crotone. Il giovane attaccante, già nel radar della prima squadra sotto lo sguardo attento di Thiago Motta, può rappresentare la chiave per dare una svolta alla stagione. Il suo salto di qualità potrebbe fare la differenza, non solo per la sfida imminente ma anche per le ambizioni future della Next Gen.La Juventus Next Gen sa che la strada è ancora lunga, ma il recente ribaltone in classifica offre un’occasione per ripartire con maggior convinzione. Tra il lavoro del tecnico, il talento dei giovani e un calendario che offre sfide importanti, i bianconeri proveranno a trasformare un momento difficile in una nuova storia di crescita. Anche grazie a quel “piccolo aiuto” che, per una volta, il destino ha concesso.