JUVENTUS NEXT GEN-SORRENTO, I CONVOCATI

Adzic convocato in Next Gen





Dal sito ufficiale della Juventus:"Sfida casalinga per la Juventus Next Gen in occasione della dodicesima giornata di campionato.I bianconeri, alle ore 20:30 di giovedì 30 ottobre 2024, sfidano al "Pozzo-La Marmora" di Biella il Sorrento.Di seguito la lista dei convocati diramata da Paolo Montero in vista del match odierno.3 Afena Gyan4 Pedro Felipe5 Macca9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig12 Radu15 Savio16 Amaradio17 Guerra18 Ledonne19 Rouhi20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi26 Gil Puche27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara34 Turco35 Bassino42 Peeters45 Adzic73 Faticanti79 Semedo"

In occasione del match contro il Sorrento, è stato convocato anche Vasilije Adzic che, dopo aver esordito in prima squadra con Thiago Motta, si appresta a vivere la sua prima esperienza con la Next Gen impegnata nel campioanto di Serie C.









