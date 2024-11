La favola di Gianmarcocontinua, nonostante un inizio segnato dalle difficoltà. Dopo essere arrivato dalla Serie D a suon di gol e grandi prestazioni, il giovane attaccante ha vissuto un impatto sfortunato con laa causa della lesione del crociato nella sua prima stagione.Quest’anno, però, Di Biase è tornato in campo con la Juventus Primavera, riprendendo esattamente da dove aveva lasciato: segnando gol decisivi e dimostrando il suo talento. Le sue performance non sono passate inosservate, tanto da guadagnarsi la promozione nella squadra Next Gen.Come annunciato dallo stesso giocatore sui social, sarà tra i convocati della squadra di Brambilla per la partita di domani contro la Turris. Un traguardo importante per Di Biase, che conferma la sua crescita e il suo potenziale, mostrando la determinazione necessaria per conquistarsi un futuro sempre più brillante in bianconero.