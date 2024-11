Juventus Next Gen, chi sarà il nuovo allenatore

Le riflessioni di queste ore hanno portato laa prendere una decisione ormai definitiva su, che sarà esonerato e non guiderà più la Juve Next Gen. L'annuncio potrebbe arrivare nella giornata di domani, quando saranno definitivi tutti gli aspetti.Ma chi prenderà il posto di Montero? Tutto porta ad un ritorno, ovvero quello diL'allenatore è libero dopo essere stato esonerato a fine settembre dal Foggia. Brambilla aveva già allenato la Next Gen nella stagione 2022/2023 e 2023/2024.