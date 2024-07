Si attendono novità riguardo al futuro di, attaccante classe 2003, in forza alla Juventus Next Gen. Il centravanti bianconero, infatti, potrebbe lasciare Torino nel corso dell'attuale sessione di calciomercato per provare un'esperienza nel campionato di Serie B. Su di lui, infatti, si registra il forte interesse da parte della Carrarese, club neopromosso in cadetteria dopo aver trionfato negli ultimi playoff di Serie C. Nell'ultima stagione con la maglia dell'Under 23, Cerri ha messo a referto 6 goal e 1 assist in 30 partite giocate nel girone B di Serie C. Un rendimento che ha attirato l'interesse da parte della categoria superiore.