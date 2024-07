Lega Pro, il calendario della Juventus Next Gen

1ª giornata (25 agosto/22 dicembre)

2ª giornata

3ª giornata (8 settembre 2024/12 gennaio 2025)

4ª giornata (15 settembre/19 gennaio)

5ª giornata (22 settembre/26 gennaio)

6ª giornata (25 settembre/2 febbraio)

7ª giornata (29 settembre/9 febbraio)

8ª giornata (6 ottobre/16 febbraio)

9ª giornata (13 ottobre/23 febbraio)

10ª giornata (20 ottobre/2 marzo)



11ª giornata (27 ottobre/9 marzo)

12ª giornata (30 ottobre/12 marzo)

13ª giornata (3 novembre/16 marzo)

14ª giornata (10 novembre/23 marzo)



15ª giornata (17 novembre/30 marzo)



16ª giornata (24 novembre/6 aprile)

17ª giornata (1 dicembre/13 aprile)

18ª giornata (8 dicembre/19 aprile)

19ª giornata (15 dicembre/27 aprile)

L'attesa è finita, ecco il calendario della Juventus Next Gen del nuovo allenatore Paolo Montero, promosso al posto di Massimo Brambilla. Come già noto la formazione bianconera militerà nel Girone C della prossima Lega Pro. La prima gara sarà in programma il prossimo 25 agosto. Esordio casalingo per i bianconeri che affronteranno tra le mura amiche (probabilmente dello stadio Lamarmora Pozzo di Biella) l'Audace Cerignola. Gara di ritorno in trasferta in programma il prossimo 22 dicembre.Juventus Next gen-Audace CerignolaCasertana-Juventus Next GenJuventus Next Gen-CataniaMonopoli-Juventus Next GenTrapani-Juventus Next GenJuventus Next Gen-Az PicernoBenevento-Juventus Next GenJuventus Next Gen-PotenzaGiugliano-Juventus Next GenJuventus Next Gen-AvellinoTeam Altamura-Juventus Next GenJuventus Next Gen-SorrentoJuventus Next Gen-LatinaFoggia-Juventus Next GenJuventus Next Gen-TurrisCrotone-Juventus Next GenJuventus Next Gen-TarantoCavese-Juventus Next GenJuventus Next Gen-Acr Messina





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui