Chi è Juan Ignacio Quattrocchi

Quattrocchi Juve, il dettaglio fondamentale

Batte un altro colpo di mercato laintenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Paoloper la stagione che comincerà ufficialmente a fine agosto. Mentre la squadra si allena a Vinovo, Claudioè impegnato su più fronti, tra entrate e uscite. Potrebbe presto raggiungere il gruppo, il classe 2004 Juan Ignacio: la Juventus ha finalizzato gli ultimi dettagli per il suo arrivo e adesso si attende il suo sbarco a Torino.Juan Ignacio – detto anche Juani -Quattrocchi arriva dopo l’ultima esperienza all’Estudiantes, club dal quale si è svincolato a maggio per mancanza di opportunità e di un contratto da professionista. Può giocare e ha giocato in ogni zona del fronte d’attacco: come trequartista, come seconda punta e come ala offensiva sulla destra, per poi accentrarsi e colpire di mancino, suo piede naturale.Juani Quattrocchi è in possesso di un passaporto comunitario e, per questo, la Juventus può tesserarlo. Ricordiamo, infatti, che con Adzic e Douglas Luiz il club bianconero ha esaurito gli slot per gli extracomunitari provenienti dal mercato estero.