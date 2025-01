Non solo Alessandro Pietrelli . Stando a Tuttosport, laha messo nel mirino un altro attaccante per la, tentando il sorpasso sul Milan che si era mosso in anticipo a dicembre ma "solo" con una proposta di prestito con diritto di riscatto che non ha convinto: si tratta di, talentuoso classe 2005 di proprietà delche sta incantando tutti nel Girone B di Serie C con la maglia della Vis Pesaro. Servono 1,5 milioni di euro tra prestito oneroso e "obbligo" per strapparlo al club lagunare, con cui i bianconeri hanno buoni rapporti anche grazie all'operazione per Hans Nicolussi Caviglia conclusa l'estate scorsa. Previsto nei prossimi giorni un summit tra le parti per provare a piazzare l'affondo decisivo e chiudere così un altro acquisto di livello per rendere l'Under 23 juventina ancora più competitiva.