La Juventus Next Gen è chiamata da un’impegnativa trasferta a Cerignola: perché si gioca in casa della terza in classifica, e perché è uno step importante per dare continuità alle tre vittorie consecutive dei bianconeri nelle ultime tre di campionato.Mister Brambilla analizza il momento della squadra.«Il percorso è ancora molto lungo e lo sappiamo: sta per cominciare il girone di ritorno e sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare. L’umore, però, è decisamente buono: sappiamo che abbiamo fatto bene nelle ultime settimane, ma che forse la parte difficile deve ancora arrivare, quindi dobbiamo stare sul pezzo. Le sensazioni, però, sono buone: i ragazzi avevano perso autostima, ora è normale che siano carichi, perché hanno visto che questo è un girone in cui possono dire la loro, giocandosela con tutte».QUANDO ARRIVANO I RISULTATI…«Vedere il lavoro che si tramuta in risultati in campo è una bella soddisfazione, soprattutto a livello di prestazioni, che crescono di livello: è sotto gli occhi di tutti il fatto che i ragazzi hanno messo sempre qualcosa in più, partita dopo partita, ed è bello vedere che i risultati arrivano. Ma ripeto, la strada è lunghissima, e la crescita deve continuare: per toglierci dalle posizioni di bassa classifica non bisogna perdere la continuità nei risultati»IL NOSTRO PROSSIMO AVVERSARIO«L’Audace Cerignola è una squadra solida, vicina al promo posto, forte: lo dice la classifica ma lo confermano anche le prestazioni: loro fanno dell’intensità la loro arma principale, noi dovremo metterla sullo stesso piano, difendendo bene, sapendo soffrire, ma anche giocandocela e andando forte dal primo all’ultimo minuto»