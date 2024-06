Dal sito ufficiale dell'Atalanta:Le formazioni ufficiali di, gara valida per la 1ª edizione del “Trofeo dell’Armonia Sportiva” in programma alle 17.30 al centro tecnico federale Don Alberto Seri di Solomeo (PG).: Dajcar, Berto, Muhameti, Gyabuaa (C), Cisse, Solcia, Comi, Diao, Bernasconi, Fiogbe, Tornaghi. A disposizione: Pardel, Tavanti, Colombo, Guerini, Ghezzi, Martinelli, Capac. Allenatore: Francesco Modesto.: Scaglia, De Jesus Gomes, Mulazzi, Gil Puche, Iocolano, Palumbo, Savio, Perotti, Pugno, Bonetti, Da Graca. A disposizione: Daffara, Fuscaldo, Stramaccioni, Comenencia, Guerra, Mancini, Damiani, Ripani, Firman, Bassino, Florea, Martinez Crous. Allenatore: Massimo Brambilla.: Alessandro Silvestri.: Matteo Lauri e Gian Marco Cardinali.