Ancora un impegno per la, prima del meritato riposo post Playoff di Serie C. Secondo quanto si legge su La Stampa, martedì 4 giugno alle 17.30 la squadra di Massimo Brambilla affronterà l'alla prima edizione del. La sede sarà il Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo (in Umbria). Un match a cui poi farà seguito, al termine della partita, un terzo tempo che vedrà coinvolte e unite insieme le due formazioni. Per i bianconeri potrebbe essere l'occasione per salutare mister Brambilla, che sembra destinato a salutare per intraprendere una nuova esperienza tra Serie B o Lega Pro.