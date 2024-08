Seconda amichevole della pre-season per la Juventus Next Gen



Juventus Next Gen-Catanzaro

Stadio Ernesto Brunod - Chatillon (AO)

Ore 18:00 pic.twitter.com/jFpcr18xay — JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2024

Seconda amichevole estiva per laguidata da. La formazione bianconera, che tra otto giorni darà il via ufficiale alla propria stagione affrontando la Giana Erminio in Coppa Italia, sfiderà ilin un test buon per verificare condizione e automatismi in vista della nuova annata. I bianconeri scenderanno in campo oggi alle ore 18 allo Stadio Ernesto Brunod di Chatillon. Una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà attende dunque i bianconeri contro una delle grandi rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie B.