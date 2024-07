Juventus Next Gen, chi si sta allenando in prima squadra

Adzic Juve, il piano del club

Juventus, chi sono i Next Gen che possono convincere Thiago Motta

” e basterebbe questo. Basterebbero queste parole di, pronunciate ieri in conferenza stampa, per segnalare il radicale cambiamento in atto in casa Juventus e, soprattutto, quelle che saranno le linee guida della stagione. È chiaro, con cinque competizioni, una stagione lunghissima e sfiancante, l’allenatore attingerà spesso alle risorse dalla seconda squadra: un modo per dare freschezza al gruppo, far rifiatare i big quando necessario e continuare – al contempo -, l’opera di valorizzazione del settore giovanile bianconero.Per cominciare, partiamo dalla lista dei calciatori che si stanno allenando in questi giorni agli ordini diPartiamo da Vasilije Adzic. Thiago Motta non ha potuto fare a meno di nascondere un sorriso e per il centrocampista montenegrino solo parole al miele: “Si sta allenando bene. Ha grande forza fisica, buona tecnica, mentalmente lo vedo molto preparato. Sta dimostrando di essere a livello, dipenderà da lui. Se gioca con noi o no. Se c'è da aspettarlo... Ma l'impressione è di un giocatore che può diventare importante".Sicuramente, Adzic ha stupito Thiago Motta. Nei prossimi giorni verrà valutato attentamente, resta in piedi l’ipotesi che – soprattutto a inizio stagione -, possa fare la spola tra prima e seconda squadra. La promozione in pianta stabile con il primo gruppo, però, sembra ad un passo. “Dipenderà da lui”, ecco: è tutto qui.Tra i calciatori elencati, c’è chi partirà per un prestito , chi tornerà agli ordini di Paolo Montero e chi, invece, ha possibilità concrete di poter convincere Thiago Motta.