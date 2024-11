Accordo definito

Il cambiamento si è reso necessario e ora è pronto per essere definito. Paolo Montero, in attesa di comunicati ufficiali, non guiderà più lache, a partire dai prossimi impegni, verrà affidata a, che questa squadra l'aveva già allenata nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 cogliendo un 13° e un 7° posto in Serie C. Dopo l'infelice parentesi al Foggia, il tecnico di Vimercate è pronto a tornare al timone del club bianconero.L'accordo tra le parti è stato pressoché definito e ora va solo seguita la tabella di marcia. La Juventus annuncerà, ovviamente, l'esonero di Montero e in seconda battuta darà il bentornato al tecnico che l'ha guidata nell'ultimo biennio.





