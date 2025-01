Juventus, nessun giocatore in rosa ha vinto la Champions: da quanto non accadeva

AFP or licensor

Zero "Champions" nella rosa della Juventus: non accadeva da trent'anni

Con l'addio di, che adesso è ufficiale, lascia laanche l'unico giocatore della rosa che aveva vinto unanella sua carriera. Adesso infatti nessun calciatore bianconero presente ha alzato al cielo il trofeo. Un dettaglio che fa capire anche come siano cambiati i tempi e soprattutto l'idea del nuovo progetto che punta su giovani e dove l'esperienza non è certo l'elemento centrale da andare a ricercare.Come riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi trent’anni, la Juventus ha sempre avuto in squadra qualcuno che sa come si vince la Champions. Contro il Benfica a partire da questa sera si apre quindi un nuovo capitolo da questo punto di vista.