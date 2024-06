Nei piani di mercato della, Riccardooccupa un posto di rilievo nella lista dei rinforzi difensivi stilata da Cristiano Giuntoli. L'intenzione è quella di portare il giovane difensore a Torino per dare solidità al reparto arretrato, seguendo la scia di Thiago Motta, il suo ex allenatore. Tuttavia, il Bologna, che ha recentemente lasciato andare Motta, non è disposto a cedere facilmente anche Calafiori, considerato una delle rivelazioni della scorsa Serie A.Di fronte a questa resistenza, Giuntoli sta considerando un'alternativa: Jakub, ex difensore dello Spezia. Kiwior, già noto e apprezzato da Motta per la sua solidità e versatilità difensiva, rappresenta una soluzione valida e pronta per il livello richiesto dalla Juventus. Questa "corsia d’emergenza" tiene aperte le opzioni per assicurarsi un rinforzo di qualità nel caso in cui le trattative per Calafiori dovessero complicarsi ulteriormente.