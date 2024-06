Ndidi Juve, il profilo e i numeri

Il profilo

Età: 27 anni

Nazionalità: nigeriana

Altezza: 1,83 m

Piede: destro

Ruolo: centrocampista centrale/mediano

I numeri

Presenze: 36

Minuti: 2.355'

Gol: 6

Assist: 6

Secondo il portale specializzato spagnolo Fichajes.net, laè pronta a sfidare il Barcellona per l'acquisto di un centrocampista. Il giocatore in questione è Wilfried, mediano classe 1996 della Nazionale nigeriana, attualmente in scadenza di contratto con il Leicester. Entrambi i club vedono l'opportunità di acquisirlo a parametro zero, con i bianconeri particolarmente interessati dato il bisogno di rinforzare il centrocampo. Maggiori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni, quando la Juventus accoglierà Thiago Motta e la sessione estiva di mercato entrerà nel vivo.