Juventus, quando tornano i giocatori impegnati con le nazionali?

Dopo il primo allenamento di ieri, la preparazione della Juventus prosegue con doppia seduta.in questa prima fase di raduno non potrà contare su gran parte dei titolari visto che chi era impegnato con le nazionali ad Euro 2024 e in Copa America, tornerà a Torino solo nelle prossime settimane. Comunque, nessuno dei calciatori bianconeri è andato fino in fondo alle competizioni e quindiIl nuovo tecnico della Juventus attualmente lavora con un gruppo composto da un mix tra giocatori della prima squadra e ragazzi della Next Gen. ( QUI LA LISTA COMPLETA). Poi, già a partire dalla prossima settimana, inizieranno a rientrare coloro che erano impegnati con le nazionali.