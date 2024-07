Juventus, i segnali dal primo allenamento

Il programma di oggi

Il raduno della Juventus è ufficialmente iniziato ieri e non si è perso tempo nella prima giornata della nuova stagione. Visite mediche in mattinata e nel pomeriggio subito l'allenamento, il primo dell'eraA disposizione del tecnico un mix tra giocatori della prima squadra e ragazzi della Next Gen, che saranno valutati per capire chi magari potrà proseguire con i "grandi" anche nel corso della stagione. Ma qualche segnale sul campo è già arrivato.Dal video della sessione pubblicata dalla Juve, si nota infatti come la squadra abbia lavorato insieme, racchiusa in pochi metri. Tanta tecnica ma anche ovviamente la parte di lavoro atletico, fondamentale in questa prima fase di preparazione. Prima la classica corsetta per mettere in moto le gambe, poi un po' di tecnica con palleggi individuali con tutti i giocatori dentro il cerchio di centrocampo. E più volte, non a caso, dai collaboratori di Motta si è sentita la parola "Insieme". E poi le modalità con cui Thiago gestisce l'allenamentoOggi seconda giornata di allenamenti con la squadra che "raddoppierà" gli sforzi. E' prevista infatti una doppia seduta, una al mattino, una nel pomeriggio per iniziare a intensificare i carichi di lavoro. Alla Continassa è tempo di lavorare, concetto che lo stesso Motta ha sottolineato nelle sue prime parole da allenatore della Juventus.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui