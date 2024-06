Infortunio Scalvini, la diagnosi

Convocazioni Italia, cosa succede adesso

Euro 2024, la lista dei convocati da Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Brutte notizie per l'Atalanta e, in questa fase della stagione, soprattutto per l'Italia che a Coverciano prepara la spedizione a Euro 2024. Nel finale di Atalanta-Fiorentina, infatti, Giorgio Scalvini é stato costretto al cambio. La prima diagnosi dice infortunio al ginocchio: accompagnato a spalle dallo staff medico della Dea, dopo essere uscito dal campo ha subito raggiunto lo spogliatoio.Come detto, per Giorgio Scalvini infortunio al ginocchio e immagini certo non positive dal Gewiss Stadium. Troppo presto, però, per misurare l'entità dell'infortunio e, soprattutto, sapere se Scalvini potrà raggiungere il ritiro della Nazionale a Coverciano.Se Scalvini non dovesse farcela, la rosa dei difensori centrali convocati da Spalletti si restringerebbe. Ad oggi, i centrali a disposizione sono: Bastoni, Buongiorno, Calafiori e Mancini. E poi c'è Federico Gatti che, dopo l'esclusione di Acerbi per la pubalgia, si allena a Torino ed é stato pre allertato . In caso di defaillance di Scalvini, proprio Gatti potrebbe essere l'uomo in pole per una convocazione dell'ultimo minuto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.