Juventus-Napoli, la scelta su Yildiz

La sensazione è che partirà ancora dal primo minuto, con gli occhi di tutti addosso dopo l'exploit all'esordio in Champions League. Difficile, del resto, fare a meno di quel talento che il giovane turco garantisce alla, anche se chiaramente prima o poi un turno di riposo dovrà averlo. Non sarà oggi, con tutta probabilità, ma intanto Thiago Motta, come scrive Tuttosport, sta riflettendo sul fatto chepuò tornare utile anche come arma da ultima mezz'ora, quando le energie cominciano a venire meno e gli spazi si ampliano.Anche se va detto che il numero 10 ha messo in mostra le migliori qualità nello stretto, nel dribbling secco, sfruttando doti balistiche fuori dal comune. Pure contro il, dunque, Yildiz sarà ancora una volta l'osservato speciale, in una serata che per lui - e per tutta la squadra bianconera - sarà un esame importante. Per una partita da subentrato ci sarà tempo.





