Juve-Napoli, il volantino dei tifosi

Il volantino arriva prima della decisione del Prefetto che, però, era già nell’aria. Ed è un volantino che, quantomeno, agita un po’ le acque in vista della sfida di domani sera tra Juventus . Ci si attendeva lo stop alla trasferta, così è stato, ma un gruppo di tifosi partenopei annuncia che partirà lo stesso alla volta di Torino.Di seguito, il testo del volantino diffuso da un gruppo - non firmato - di tifosi del Napoli e che sta girando sul web.“Basta abusi! Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani dove a 24h dalla partita non c’è ancora un divieto ufficiale (arrivato oggi pomeriggio ndr), per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale dove si penalizza un’intera città e visto che all’epoca il prefetto di Napoli nell’occasione di Napoli-Eintracht Francoforte disse che non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato biglietti aerei e prenotato hotel seguiremo quella linea di condotta, siamo in tantissimi, tanti stanno già partendo “perché non c’è ancora un divieto ufficiale” e tutti partiremo domani”. Sempre al tuo fianco avanti napoletani".