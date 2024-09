Stando a quanto riportato da Il Mattino, il divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Torino ai tifosi azzurri die provincia per la sfida di oggi contro lanon consente di abbassare il livello di allerta in città. Alcuni gruppi, infatti, hanno reso noto che partiranno lo stesso per il Piemonte, "come fecero i sostenitori dell'Eintracht". Sicuramente, comunque, non entreranno allo stadio, la Questura sta già disponendo un pre-filtraggio ed è pronta a mettere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza prima e dopo la partita.