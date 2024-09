Juve-Napoli, divieto di trasferta: le reazioni

Un fulmine a ciel sereno, una notizia che chiaramente non poteva che essere accolta tra polemiche e proteste. Era il pomeriggio di ieri quando un'ordinanza della Prefettura di Torino ha tolto a 1.220 tifosi azzurri la possibilità di assistere dall'Allianz Stadium al match tra, imponendo il ai (soli) residenti nella provincia partenopea . Un provvedimento inatteso, se è vero che i biglietti per il settore ospiti erano andati sold out ad agosto, quando ancora non erano ufficiali né la data ne l'orario della partita (quelli ancora "validi" sono 1.080).Ormai era tutto organizzato, compresi viaggi e alberghi, già pagati. Anche prima, dunque, di Cagliari-Napoli e dei disordini andati in scena domenica scorsa alla Unipol Domus. Il club di Aurelio De Laurentiis ha reso nota la decisione poco prima delle 16.00, mentre a stretto giro di posta è arrivato il comunicato della Juventus con le indicazioni per le modalità di rimborso. Immediate, come dicevamo, le proteste e le reazioni molto polemiche dei tifosi, come racconta Il Corriere dello Sport. Con class action già annunciate da più parti.





