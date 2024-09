Il divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in provincia di- stabilito ufficialmente dal Prefetto - non sarà sinonimo di chiusura per ildell'Allianz Stadium. Che infatti, come spiega bene Tuttosport, resterà aperto dando la possibilità di assistere al match contro laa tutti gli altri sostenitori della squadra partenopea, senza limitazioni particolari. Il provvedimento annunciato ieri aveva subito scatenato le proteste del popolo napoletano, che sente sempre molto la rivalità con i bianconeri e ancor di più adesso con Antonio Conte in panchina.