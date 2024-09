Juventus-Napoli, sospensione dell'ordinanza che limita il settore ospiti: cosa succede

Perché il Tar ha sospeso l'ordinanza

A poche ore dal calcio d'inizio disi accendono le polemiche e soprattutto aumenta l'incertezza per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti all'Allianz Stadium. La decisione del TAR di accogliere il ricorso presentato da un tifoso del Napoli contro l'ordinanza della prefettura di Torino che aveva vietato l'ingresso ai residenti del capoluogo campano infatti rischia di complicare la situazione.Partiamo dall'inizio, ovvero dalla scelta presa dalla prefettura di Torino. Ieri,Una novità che ha suscitato polemiche da parte dei tifosi azzurri soprattutto per le tempistiche, a solo 24 ore dalla partita e con oltre 1000 tifosi che già avevano comprato i biglietti ma senza la possibilità quindi di assistere alla partita dopo l'ordinanza.Il ricorso di un tifoso accolto dal Tar che sospende l'efficacia del provvedimento aumenta l'incertezza in vista della partita. I tifosi del Napoli che non sarebbero potuti entrare allo stadio dopo il divieto emesso, adesso si presenteranno all'Allianz Stadium.L’ordinanza impugnata, scrivono i giudici, “consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell’incontro calcistico in questione”. La prefettura infatti aveva preso questa decisione dopo gli scontri che ci sono stati tra i tifosi del Napoli e quelli del Cagliari nell'ultima giornata di Serie A.