Juventus-Napoli, la conferenza post di Thiago Motta

Un pareggio a reti inviolate per la Juventus nella serata dell'Allianz Stadium. Il tecnico della Juventusha parlato in conferenza stampa al termine della gara. Le sue parole:"Devo riguardarla bene. Non penso sarà la stessa partita, abbiamo fatto meglio che contro la Roma. Siamo arrivati fino a una zona del campo, fino a lì bene, possiamo migliorare arrivando con gli uomini da dietro perchè cosi spingiamo i nostri attaccanti ad avere un'ultima palla vicino alla porta. Loro difendono molto bene, un pareggio dove non siamo contenti del risultato, giochiamo per vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, ogni gara è differente. Alla fine abbiamo fatto una buona prestazione ma non sufficiente per vincere la partita".- "Va attaccata al momento giusto, non riempita. Oggi una squadra che difensivamente parlando in area di rigore ha fatto bene. Loro sanno difendere, noi alternare cross in area, girare la palla e il tiro da fuori che abbiamo cercato con Koop in qualche momento. Quando ci si chiude non è facile entrare, abbiamo sfruttato poco il tiro da fuori"."Nico stava giocando bene da esterno, mi piace quando rientra e attacca il secondo palo, ha questo tempo di inserimento. Weah abbiamo voluto un giocatore che attaccasse bene la profondità e aprisse le linee dell'avversario. Ha fatto una buona partita come Dusan nel primo tempo, loro stanno li per questo: contribuire e aiutare la squadra a fare bene la partita"."Importantissimi quando troviamo una squadra cosi che sa difendere bene, abbiamo i giocatori per farlo, non prendere goal è responsabilità di Dusan e Timothy che sono subentrati e aiutano tantissimo. Arrivare bene in attacco è anche compito dei difensori, oggi abbiamo fatto a tratti bene, altri possiamo migliorare"."Kalulu e Koop sono molto leader, si sono inseriti dopo ma con atteggiamento fantastico ed è questo che noi vogliamo. Sono due esempi perfetti di atteggiamento fantastico da vedere"."Non è cosi semplice come dirlo. Noi dobbiamo arrivare nel momento giusto e non è cosi semplice arrivarci, oggi a tratti abbiamo fatto bene e altri possiamo fare meglio ma se riusciamo a costruire bene da dietro sicuramente si troverà più vicino all'area e nella zona dove potrà tirare in porta"."Soddisfatto di lui, in uno stadio con tutto quel rumore non posso parlare con tono di voce basso, altrimenti non mi sente. Non l'ho mai rimproverato anzi gli ho detto in una situazione su un difensore e lui dopo l'ha fatto. Anche il suo atteggiamento è fantastico. Ha toccato pochi palloni? Compito anche degli altri alimentarlo. Hanno cercato di non lasciargli spazio"."Cosa devo dire di un ragazzo così? Un giocatore forte, giovane o no non interessa. Io guardo come fa in allenamento e gli do l'opportunità di giocare ma lui si guadagna in allenamento una partita cosi"."Non c'è manuale sui cambi, sono sensazioni mie e dello staff. Devo sentire la partita, essere concentrato su ciò che vedo: a volte faccio bene e a volte sbaglio"."L'atteggiamento me lo aspettavo, poi giocano in casa nostra e non mi aspettavo un Napoli coraggiosissimo come è normale che sia. Strategia loro o merito nostro ci siamo trovati con la squadra con un blocco basso difensivo nell'area di rigore e quindi difficile da attaccare"."Non ne ho idea. Partita equilibrata. Noi abbiamo giocato meglio del Napoli ma per andare in vantaggio dobbiamo fare meglio. Due squadre forti ma è la quinta giornata dobbiamo fare tantissimo. Il Genoa ci sta già aspettando, prepareremo la partita per arrivare pronti"."Ottima partita oggi, comunica bene, lavora bene, attento e concentrato. Nel primo tempo abbiamo cambiato qualcosa, lui è il primo ad orientare i suoi compagni, per questo Manu è ancora in campo"."Sono partite sempre diverse, se guardi la Roma è stata più alla pari, equilibrata. Il Napoli oggi si ricompattava, mancava profondità ma con poca profondità dobbiamo continuare ad attaccarla per creare spazi"."Per me era una giocata indietro sul portiere, è chiaro. Ho protestato e mi ha dato il giallo, lo potevo evitare? Sì ma rispetto la sua decisione".