Non solo la partita contro il Napoli, ma anche un momento speciale per l’ambiente bianconero: la serata di oggi all’Allianz Stadium di Torino sarà l’occasione per Wojciech Szczesny di ricevere l’abbraccio e il saluto dei tifosi della Juventus , dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex portiere polacco, che ha vestito la maglia bianconera per diverse stagioni, lasciando un’impronta indelebile con le sue parate decisive, è presente nel cuore dello Stadium per questo tributo speciale.Le parole di Szczesny in campo:"Grazie mille vi ringrazio per 7 anni di amore dimostrato ma soprattutto per quello che avete dimostrato nell’ultimo mese. Proprio nell’ultimo mese mi avete fatto sentire rispettato e amato sapendo che non avrei potuto ripagarvi con le parate. Mi avete fatto sentire a casa, questa é casa mia e voi siete la mia famiglia”.Il presidente della Juventus Ferrero ha consegnato a Szczesny una maglia e una targa celebrativa.Come mostrato dalle immagini condivise dal club, Szczesny si è intrattenuto nei corridoi dello stadio, dove ha salutato affettuosamente i suoi ex compagni di squadra Mattia Perin, Carlo Pinsoglio e Michele Di Gregorio che, di fatto, ha preso il suo posto. Il portiere, molto amato dai tifosi, riceverà un caloroso saluto per la sua carriera e per i tanti momenti indimenticabili vissuti con la maglia bianconera, rendendo questa serata ancora più emozionante per tutto l'ambiente juventino.