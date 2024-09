Sono stati resi noti data e orario del big match di campionato tra lae ildi Antonio Conte, valido per la quinta giornata di Serie A: l'appuntamento all'Allianz Stadium è per. Prima di quell'impegno i bianconeri di Thiago Motta affronteranno l'Empoli in trasferta, sabato 14 sempre alle 18.00, e disputeranno la prima partita stagionale di Champions League, quella casalinga contro il PSV Eindhoven martedì 17 settembre alle 18.45. Il calendario, insomma, inizia a farsi fitto, con tanti fronti aperti in attesa anche della Coppa Italia che entrerà nel vivo a dicembre.