Juventus-Napoli, perché il Tar ha sospeso l'ordinanza della Prefettura

Ilha accolto l'ordinanza di un tifoso del Napoli dopo il divieto di trasferta per il match contro la Juventus emesso dalla Prefettura di Torino. L'ordinamento è stato quindi sospeso. Ecco le motivazioni.L'ordinanza impugnata, scrivono i giudici, "consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell'incontro calcistico in questione" e la decisione è stata presa "vista la personalità professionale del genitore ricorrente ed anche il suo isolamento con il figlio, non costituente un gruppo organizzato che potrebbe invece unitariamente fomentare risse tra tifoserie e l'incedibilità dei biglietti". La trattazione collegiale è fissata per la camera di consiglio del 16 ottobre.