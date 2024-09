Nella serata dell'Allianz Stadium la Juventus ospita il Napoli. Antonio Conte, il grande ex ritorna allo Stadium accolto dai fischi della curva e non solo. È la notte del saluto a Wojciech Szczesny, che commuove tutti. È la notte del ritorno di Giorgio Chiellini che riceve subito un coro dalla curva. Non è certamente la notte di Dusan Vlahovic, sostituito alla ripresa e tra i peggiori della prima frazione. È la notte di Gleison Bremer. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le nostre pagelle.





