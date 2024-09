La partita tranon ha regalato né goal né emozioni e alla fine il risultato di 0-0 rappresenta una sorta di specchio fedele di quanto ammirato sul prato dell'Allianz Stadium per tutti e i novanta minuti di gioco. Il Napoli è andato al tiro in un paio di occasioni - con Di Gregorio bravo a sventare prima la conclusione di McTominay e poi la punizione al veleno di Politano. La Juve, soprattutto nel secondo tempo, ha piantato le tende nella metà campo napoletana senza però mai riuscire a trovare la combinazione vincente. E nel contesto di una gara in cui a farla da padrone sono state le difese, è chiaro che il titolo di MVP del match non poteva che andare ad un elemento del pacchetto arretrato. Come migliore in campo di serata è stato infatti premiato