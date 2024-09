L'errore è sembrato abbastanza evidente già in diretta, quando è stato subito indicato come tale anche da Luca Marelli di DAZN. L'arbitro di Juventus-Napoliha sbagliato sull'episodio che ha visto coinvoltoed Elia Caprile, perché quello dell'uruguaiano era indubbiamente un retropassaggio che andava punito con una punizione in area. L'esperto direttore di gara ha invece sorvolato, giudicandolo involontario. Anche i giornali in edicola oggi riconoscono lo "svarione", seppur qualcuno continui a nutrire qualche dubbio…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui