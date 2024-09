Chi è Giovanni Manna

Gli occhi di tutti (o quasi) saranno su Antonio Conte, che probabilmente sarà accolto da un mix di applausi e fischi. Ma oggi sarà il pomeriggio del ritorno all'Allianz Stadium anche di, attuale direttore sportivo del"sbocciato" proprio alla, dove ha lavorato soprattutto per e con laNato nel 1988 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, Giovanni Manna si è laureato nel 2012 per poi ottenere il diploma FIGC da ds nel 2017. Nel frattempo, già dal 2009 era impegnato come talent manager nel calcio dilettantistico, dopodiché nel 2013-14 è approdato a Forlì come club manager. Conclusa una doppia esperienza in Svizzera - prima al Chiasso nella stagione 2014-15 con vari ruoli e poi al Lugano come direttore sportivo, a contatto con la prima squadra allenata da Zdenek Zeman -, nel 2019 è approdato alla Juventus.In bianconero Manna ha avuto inizialmente il ruolo di responsabile della Primavera, poi è stato "promosso" alla Next Gen. Alla Continassa Manna ha lavorato a stretto contatto con, del quale ha anche preso momentaneamente il posto, facendo crescere la seconda squadra con i vari Matias Soulé a Fabio Miretti, passando per Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea, tutti giovani che si sono guadagnati convocazioni e presenze tra i "grandi". Proprio per gli ottimi risultati raggiunti su questo fronte, nel dicembre del 2023 ha ricevuto il premio USSI 2023 comeNella scorsa stagione Giovanni Manna ha lavorato a stretto contatto con, dal quale avrà sicuramente imparato molti "trucchi del mestiere". Ad aprile, poi, la chiamata del Napoli, che gli ha fatto fare il percorso inverso rispetto al "collega" per la prima "vera" esperienza da direttore sportivo di una big, con tutti gli onori e gli oneri del caso.Oggi il ritorno all'Allianz Stadium, lì dove è nato tutto. Per affrontare quella Juventus che ha definito una squadra "che ha fatto una campagna acquisti imponente, attrezzata per fare un ottimo percorso in campionato e Champions League".





