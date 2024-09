Grande attesa per il ritorno all'Allianz Stadium diche sabato affronterà con il Napoli la Juventus. Un retroscena raccontato dal suo vecchio compagno di squadra e amico,i durante "Tiki Tacco": "Tornare alla Juve? Sisi, lo so per certo che lui ci ha sperato, non voglio metterlo in difficoltà, mi ricordo quando quest'estate cantavano "chi non salta è juventino", lui non ha saltato."Sono curioso per l'accoglienza.Abbiamo una chat, della Champions del 96, Antonio è divertentissimo, questi giorni sono particolari per lui. Non è facile ma sarà il grande professionista che deve essere. Se l'ho sentito? Ci sono dei messaggini di Ciro (Ferrara) che è sempre il più scatenato di tutti... Alle 8 era già a Castel Volturno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera.