Per molti è così. Per molti già si addensano nubi nere che portano tempesta, sopra la Juventus . Il terzo pareggio consecutivo in campionato, con il risultato di 0 a 0, sta facendo storcere il naso e c’è chi addirittura non vede differenze rispetto al ciclo precedente, quello di Massimiliano. Molte esagerazioni, in mezzo critiche legittime e provocazioni, ma c’è soprattutto un motivo per guardare al futuro con serenità.C’è un passaggio dell’intervista di Cristiano Giuntoli , prima di Juventus-Napoli, che fotografa l’intenzione del club bianconero e la differenza con i partenopei:“Se faccio una riflessione della loro squadra è collaudata ed esperta, sono tanti anni che giocano insieme e il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti, ha investito su giocatori già fatti. Noi abbiamo fatto un mercato più importante, prospettico, c'è stata una rivoluzione anche di filosofia”.“Un mercato prospettico”, racconta Cristiano Giuntoli. La Juventus guarda in là, costruisce una squadra giovane che possa essere competitiva ai massimi livelli non solo in questa stagione ma anche nelle prossime, sempre sotto la guida di Thiago Motta. In tutto questo, un dato è indicativo: “La Juventus (24 anni e 361 giorni) ha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una sfida contro il Napoli in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria”.