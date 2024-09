Da domani inizierà per lala parte della stagione più complicata a livello di calendario e partite da giocare. I bianconeri saranno chiamati in causa praticamente ogni tre giorni. Di sicuro l'entusiasmo non manca però per la squadra visto i dati di affluenza che ci saranno per le prossime due gare casalinghe conPer quanto riguarda il big match di Serie A, che vedrà il ritorno di Antonio Conte all'Allianz Stadium, i biglietti sono già esauriti (eventualmente solo posti messi in rivendita dagli abbonati). Per l'esordio in Champions League invece, ad oggi superati i 38.000 spettatori.