Juve-Napoli, la scelta di Thiago Motta

Vlahovic Juve, i numeri

Minuti: 45’

Tocchi: 6

Passaggi riusciti: 2/4 (50%)

Duelli aerei: 3 (0)

Ok, magari non chiamiamolo ancora un caso, siamo solo all’inizio della stagione. Ok, usiamo tutta la cautela del caso, speranzosi di essere sbugiardati il prima possibile con goal pesanti e soprattutto ripetuti. Va bene tutto, ma non possiamo non parlare di Dusan Vlahovic: della sua prestazione contro il Napoli e, in generale, del suo momento in bianconero.Thiago Motta, in conferenza stampa, non ha fatto altro che elargire parole al miele e difendere il suo attaccante, Dusan Vlahovic. Contro il Napoli, però, è arrivata la prima scelta forte del tecnico nei suoi confronti: fuori dopo 45’, al suo posto Weah. Difficile non vederla come una bocciatura. D’altronde, la prestazione del 9 è stata sicuramente sotto tono. Non solo per il goal che non è arrivato ma perché, soprattutto, per ampie porzione di primo tempo Dusan è sembrato un corpo esterno e poco preciso con il pallone tra i piedi.I numeri della partita di Vlahovic: