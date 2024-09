Lasi prepara al JTC della Continassa agli ordini di Thiago Motta e del suo staff per la sfida di domani alle ore 18 in programma allo Stadium contro il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, stando a quanto ha riferito oggi il tecnico bianconero Thiago Motta in conferenza stampa ( QUI le parole) ci saranno due assenti. Recuperato Federico Gatti nonostante il problema alla caviglia accusato in Champions League contro il PSV. Assenti ancora Francisco Conceicao ed Arek Milik alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni.