Settore ospiti Juventus-Napoli: le ultime

Sono ore decisive al fine di decidere se aprire il settore ospiti dell'Allianz Stadium in occasione del big match di domani tra Juventus e Napoli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Casms sarebbe propenso a impedire la trasferta in quel di Torino ai tifosi del Napoli residenti in Campania in occasione della sfida valevole per la quinta giornata di Serie A.Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", l'ufficialità della decisione di chiudere il settore ospiti potrebbe arrivare ad ore, con i tifosi del Napoli che - qualora venisse confermata la decisione - si vedrebbero rimborsare i biglietti già acquistati nelle ultime settimane.





