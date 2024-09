Thuram scalda i motori

McKennie in risalita

Douglas Luiz rincorre

Fagioli in fondo alle gerarchie?

Giornata di vigilia in casa, conchiamato a risolvere gli ultimi dubbi relativi alla formazione che affronterà ildi. I nodi principali da sciogliere sono quelli relativi al centrocampo, dove la situazione si preannuncia piuttosto aperta. Ma partiamo dalle certezze. O meglio, dalla certezza. Quella che risponde al nome di. Tra coloro che stanno beneficiando della cura targata Thiago Motta c'è proprio il centrocampista del Sassuolo che - dopo le aspre critiche ricevute nelle ultime stagioni - si è reso protagonista di un inizio stagione davvero di livello. Viene dunque abbastanza naturale pensare ad una sua conferma contro i partenopei. Ed è proprio qui che si lega il grande interrogativo: chi giocherà al fianco del numero 5?Titolare contro il Como, poi fermo ai box per infortunio, e di nuovo in campo - da subentrato - contro il PSV. Stiamo parlando di Khephren Thuram che, lasciati alle spalle i problemi muscolari, è pronto a riprendersi di forza il posto in mezzo al campo. E alla luce del big match col Napoli sembra lui il favorito per affiancare Locatelli.La titolarità, a sorpresa, contro il PSV è stata ripagata da una prestazione di livello e, soprattutto, dal goal del momentaneo 2-0. In altre parole, un grande impatto quello di Weston McKennie, bravo a sfruttare l'occasione nel migliore dei modi. Sarà sufficiente per conquistare la riconferma contro il Napoli? Difficile, sulla carta. Più probabile un inserimento a gara in corso.Chi invece sta faticando più del dovuto è Douglas Luiz. Il grande colpo a centrocampo dell'estate bianconera ha fin qui faticato ad incidere e a trovare spazio. Titolare soltanto ad Empoli - con esito rivedibile - il brasiliano ha giocato soltanto spezzoni e la sensazione è che il copione possa ripetersi anche col Napoli a seconda di come si metterà la partita.Quando si parla di Fagioli non va mai dimenticato che viene - di fatto - da un anno di inattività per quanto riguarda partite e impegni ufficiali. In questo scorcio iniziale di stagione, il classe 2001 ha faticato ad imporsi risultando meno brillante di quanto visto in passato. Parola d'ordine: pazienza.





