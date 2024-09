Il portiere del Napoli Eliaha parlato in conferenza stampa dopo la sfida alla Juventus. Le sue parole:“Una bella emozione, sono contento dell’esordio, uno deve sempre essere pronto, può sueedere tutto, mi dispiace per Alex Meret perchè non immaginavo cosi l’esordio ma sono contento di cio che ha fatto io e ciò che ha fatto la squadra oggi”.- “Niente (ride ndr)”.“A parti inverse avremo protestato anche noi, volevamo solo stoppare il pallone poi la palla è rimasta là, é involontario”.“Quello che faccio in allenamento l’ho portato in partita, frutto del lavoro partito in ritiro, la squadra, i miei compagni e lo staff mi hanno dato una mano. La partita è stata buona sia da parte mia che della squadra”.“I moduli lasciano il tempo che trovano, devo essere bravo tu calciatore a interpretare la partita, siamo noi che dobbiamo capire la partita e le cose da concentrati. La difesa a tre o a quattro cambia ma l’abbiamo interpretata bene”.“Per me che ho avuto la fortuna di fare tutta la gavetta dalla Serie C allenatori ne ho visti. Il mister ha una bella emozione e fortuna, è un osso duro, martella su cosa fare e finché non è perfetto si sta in campo. Questo mi ha impressionato maggiormente, ripetere le cose ci aiuta. Fare le cose tante volte ci aiuta ad interpretare la partita meglio”.