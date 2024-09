Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago commenta così lavista contro ile il problema del goal che continua a non arrivare: "La Juventus è al terzo pareggio consecutivo, non va bene, non va male, cioè, è chiaro che sono sulla strada buona: se in campionato non prendi goal lo sei sempre, ma tre partite senza metterla dentro è preoccupante, anche a inizio stagione, con tutte le riserve che il periodo impone sui giudizi. E lascia qualchenel popolo bianconero il fatto che, nell'intervallo della terza partita senza fare goal,tolga il suo centravanti, peraltro l'unico che al momento è a sua disposizione, per riciclare al centro dell'attacco Tim Weah".E ancora: "Ora, buttare la croce suè ingiusto: Dusan ieri non ha fatto molto per entrare in partita, ma la Juventus ha anche costruito poco. E qui siamo alin versione calcistica: la Juventus non riesce a costruire qualcosa in fase offensiva perché Vlahovic non si muove nel modo giusto o Vlahovic non ha segnato perché la Juventus non ha costruito bene? [...] L'unico momento, ieri pomeriggio, nel quale la Juventus è stata pericolosa è quando ha alzato leggermente i ritmi. È durata pochi minuti, ma si è avuto la sensazione che Thiago Motta deve aumentare il ritmo e, a quel punto, potrebbe rendere la squadra più pericolosa".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui